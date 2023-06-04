Какая судьба ждет рубль при крахе доллара – мнение эксперта

Стало известно, что будет с рублем на фоне слабеющего доллара.

Эксперт объяснил, что может случиться с российской валютой при крахе американской. Вполне возможны обвал рынков и банковский кризис.

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