Какая судьба ждет рубль при крахе доллара – мнение эксперта

Стало известно, что будет с рублем на фоне слабеющего доллара.
Эксперт объяснил, что может случиться с российской валютой при крахе американской. Вполне возможны обвал рынков и банковский кризис.
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«В этих условиях капитал ринется искать для себя «тихие гавани». Это будет золото, товарные рынки, но никак не российская экономика и не российские предприятия», – отметил специалист.
«Еще ни одна валюта не смогла удерживать этот статус вечно. Но совершенно точно, что это произойдет не сегодня и не завтра. Дедолларизация – это долгосрочный проект, измеряемый десятилетиями. Так что пока шоу будет продолжаться», – добавил эксперт в беседе с 1prime.ru.