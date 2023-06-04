Какая судьба ждет рубль при крахе доллара – мнение эксперта

Рубль. Фото: Global Look Press 

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов поделился важной информацией о курсе валют.

Стало известно, что будет с рублем на фоне слабеющего доллара.

Эксперт объяснил, что может случиться с российской валютой при крахе американской. Вполне возможны обвал рынков и банковский кризис.

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«В этих условиях капитал ринется искать для себя «тихие гавани». Это будет золото, товарные рынки, но никак не российская экономика и не российские предприятия», – отметил специалист.

«Еще ни одна валюта не смогла удерживать этот статус вечно. Но совершенно точно, что это произойдет не сегодня и не завтра. Дедолларизация – это долгосрочный проект, измеряемый десятилетиями. Так что пока шоу будет продолжаться», – добавил эксперт в беседе с 1prime.ru.

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