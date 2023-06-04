Используйте это бюджетное средство для мусорного ведра – от неприятного запаха не останется и следа

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой неприятного запаха, исходящего от мусорного ведра на кухне. При этом запах не исчезает, даже если мусор выносится своевременно. Но справиться с этой проблемой довольно легко.

Эксперты советуют использовать освежитель воздуха, который можно сделать из доступных средств. Для приготовления микстуры достаточно развести одну столовую ложку соды и 25 капель любимого эфирного масла в стакане дистиллированной воды.

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Затем подготовленный раствор следует налить в распылитель и тщательно обработать мусорное ведро. Вы удивитесь результату – неприятный запах исчезнет как по волшебству. Об этом рассказали в santeplusmag.com.