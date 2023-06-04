Деньги или любовь: кому из знаков придется выбирать в июне

Стало известно, кто из знаков в полнолуние столкнется с выбором.

Оказалось, что четвертого июня Овнам придется выбирать между финансами и родными. Споры по поводу денег могут усугубить сложные взаимоотношения с близкими.

«Полнолунным вечером астрологическая атмосфера как бы наэлектризована. Постарайтесь расслабиться перед сном и избавиться от навязчивых мыслей, иначе будет трудно уснуть», – отметили эксперты.

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