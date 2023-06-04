Деньги или любовь: кому из знаков придется выбирать в июне

Стало известно, кто из знаков в полнолуние столкнется с выбором.
Оказалось, что четвертого июня Овнам придется выбирать между финансами и родными. Споры по поводу денег могут усугубить сложные взаимоотношения с близкими.
«Полнолунным вечером астрологическая атмосфера как бы наэлектризована. Постарайтесь расслабиться перед сном и избавиться от навязчивых мыслей, иначе будет трудно уснуть», – отметили эксперты.
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«На следующей неделе планетарная карта яркая и пестрая. Астрологическая ситуация способствует активным действиям, новым свершениям и ярким чувствам. Предстоящая неделя больше подходит для продолжения текущих дел, но планетарный фон при этом довольно энергичный. Продолжается период повышенной креативности, можно будет решать повседневные вопросы самыми необычными способами. Повысится бытовая изобретательность», – добавили в mir24.tv.
Напомним, ранее астрологи назвали счастливчиков полнолуния.