Эксперт сделал предупреждение для всех, кто пользуется общественными зарядками

Стало известно, почему нельзя пользоваться общественными зарядками.
Чтобы ваши личные данные не попали в руки мошенникам, не стоит пользоваться услугой общественного зарядного устройства.
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Такой вид мошенничества получил название «джус-джекинг». Во время подключения смартфона через USB к зарядке в общественных местах, вы можете заразить свое устройство вирусом. Именно он способен похитить ваши данные. Об этом рассказал специалист Арран Райс в беседе с osnmedia.ru.
«Убедитесь, что поставили телефон на зарядку на ночь или перед выходом на улицу, чтобы вам не приходилось пользоваться общественными зарядными станциями», – заявил эксперт.
Ранее Ваня Дмитриенко стал жертвой мошенников.