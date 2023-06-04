Эксперт сделал предупреждение для всех, кто пользуется общественными зарядками

Стало известно, почему нельзя пользоваться общественными зарядками.

Чтобы ваши личные данные не попали в руки мошенникам, не стоит пользоваться услугой общественного зарядного устройства.

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Такой вид мошенничества получил название «джус-джекинг». Во время подключения смартфона через USB к зарядке в общественных местах, вы можете заразить свое устройство вирусом. Именно он способен похитить ваши данные. Об этом рассказал специалист Арран Райс в беседе с osnmedia.ru.