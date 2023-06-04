Три способа избавиться от сверчков: они больше не потревожат

Стало известно, как избавиться от сверчков на дачном участке.

Это насекомое может повредить клубнику, картофель, морковь и другие культуры.

Чтобы избавиться от сверчков, необходимо приготовить сладкую ловушку. Для этого на тарелке размещают смесь сахарного песка и воды. Саму тарелку нужно поставить прямо в огороде.

Альтернативой станет клейкая лента. Ее нужно будет разложить по огороду.

Также можно выкопать ямку и положить в нее двухуровневый контейнер. В нижней части контейнера должны находиться сахар и молоко, а на верхней – спирт. Об этом рассказали в mos-smi.com.