Пять причесок для обладательницы круглого лица – стилист рекомендует

Стало известно, какую прическу выбрать обладательнице круглого лица.
Пять стрижек для модниц с круглым лицом назвала стилист по волосам.
Во-первых, стоит обратить внимание на стрижку «пикси».
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Во-вторых, стрижка «боб». При добавлении асимметрии прическа смотрится еще интереснее. Заложенная за ухо прядь на одной из сторон головы является упрощенной версией этой прически.
В-третьих, стрижка «шэгги» тоже будет актуальна для круглого лица.
В-четвертых, челка. При этом она может быть и текстурной, и обычной. Об этом рассказали в marieclaire.ru.