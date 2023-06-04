Пять причесок для обладательницы круглого лица – стилист рекомендует

Стало известно, какую прическу выбрать обладательнице круглого лица.

Пять стрижек для модниц с круглым лицом назвала стилист по волосам.

Во-первых, стоит обратить внимание на стрижку «пикси».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Во-вторых, стрижка «боб». При добавлении асимметрии прическа смотрится еще интереснее. Заложенная за ухо прядь на одной из сторон головы является упрощенной версией этой прически.