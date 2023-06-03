Избегайте эти растения в своем саду: будет ждать огромный штраф

За такие растения предусмотрен штраф в 4 000 рублей или арест на 15 суток. Уголовное дело возбуждают за более 10 штук в саду. В последнем случае штраф вырастает до 300 000 рублей. И нарушителям грозит срок на два года, отметили в aif.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как в саду избавиться от клопов на малине.