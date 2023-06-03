Избегайте эти растения в своем саду: будет ждать огромный штраф

Штраф. Фото: Global Look Press 

Юрист Сергей Коломийцев предупредил россиян.

Чтобы экзотическое растение не стало причиной огромного штрафа, стоит ознакомиться со списком зеленого табу.

Оказалось, даже одно растение из этого списка может стать основанием для возбуждения административного дела.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Виной всему являются галлюциногенные и токсичные вещества, содержащиеся в этих растениях. Речь идет о кате, коке, мимозе хостилис и эфедре.

За такие растения предусмотрен штраф в 4 000 рублей или арест на 15 суток. Уголовное дело возбуждают за более 10 штук в саду. В последнем случае штраф вырастает до 300 000 рублей. И нарушителям грозит срок на два года, отметили в aif.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как в саду избавиться от клопов на малине.

Читайте также