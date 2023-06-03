Все выйдет из под контроля: астрологи заявили о главной опасности воскресного полнолуния для всех знаков

По словам специалистов, особенно тщательно нужно следить за чувством меры. Если все же дать слабину, то это приведет к ужасным последствиям, остановиться будет сложно, поэтому велика вероятность, что получится наломать дров.

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Астрологи пояснили, что причиной такого поведения станет станет полнолуние в ярком неуемном знаке Стрельца. Полнолуние происходит на интереснейшем планетарном фоне, при соединении Меркурия и Урана.

Однако эксперты пояснили, что творческих личностей в это день ждет успех, а некоторых даже настоящий прорыв. А еще этот день станет особенно благоприятным для покупок и смены имиджа, об этом сообщает телеканал «Мир 24».