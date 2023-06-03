Внесите это дешевое удобрение в июне — в конце лета соберете гигантский урожай помидоров

Хитрые дачники поделились рецептом одной из самых действенных подкормок для помидоров. Эффективное удобрение можно смешать собственными руками. Все ингредиенты копеечные, а результат будет потрясающим!

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Для приготовления супер средства потребуется найти: 2 стакана измельченной в труху древесной золы, 20 капель йода, 1 ч. ложку борной кислоты и 3 литра горячей воды. Размешайте борную кислоту в небольшом количестве жидкости. Затем добавьте к этому раствору все остальные ингредиенты и уберите состав в темный угол на одни сутки.

По прошествии обозначенного времени разведите настой теплой водой (1 к 10) и полейте этим средством каждый помидорный куст. На одно растение нужно вылить от 300 до 500 миллилитров подкормки.

Источник: Телеграм-канал «Дача | Мой домик»