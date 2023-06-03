Чем удобрить лук в июне, чтобы листья и головки вымахали всем на зависть — дедовский метод

Лук является очень требовательной и прожорливой культурой. Сколько его не корми, ему все мало! Если все время покупать удобрения, то овощ обойдется в копеечку. Поэтому экономные дачники были несказанно рады тому, что нашлась бесплатная альтернатива.

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Оказалось, что все запросы лука можно легко удовлетворить с помощью настоя из крапивы и одуванчиков. Для его приготовления наполните ведро рублеными сорняками и залейте травяную массу водой. Затем уберите ведро в сарай на 7 дней. А когда время пройдет, процедите настой и разбавьте его водой. На 2 литра концентрированного средства нужно взять 2 ведра жидкости.

Полейте готовым раствором грядки и ждите шикарного урожая.

Источник: belnovosti.by