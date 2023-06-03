Как сделать шоколадное мороженое из 3-х продуктов — нежный домашний десерт

Если вы являетесь поклонником всего шоколадного, то непременно приготовьте мороженое по этому рецепту. Десерт получится нежным и воздушным. А если в него добавить орехи и печенье, то вкус шоколадного лакомства порадует даже самого взыскательного гурмана.

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Вам понадобится: 200 граммов темного шоколада, одна банка сгущенного молока и 600 миллилитров сливок 33%.

Измельчите шоколад руками. Сложите кусочки в чашку и растопите продукт в микроволновой печи. На весь процесс уйдет 3 минуты. При этом не забывайте, что шоколадную массу следует перемешивать каждые 30 секунд.

Затем соедините сливки со сгущенкой и хорошенько взбейте смесь с помощью миксера. После этого влейте в получившуюся массу шоколад и перемешайте будущий десерт ложкой. Далее замотайте посудину пищевой пленкой и уберите ее в морозилку на несколько часов.

Источник: povarenok.ru