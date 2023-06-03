Чем подкормить малину в период завязи, чтоб ветки ломились от ягоды — бесплатное удобрение

Опытные садовники знают, что даже неприхотливые в уходе малиновые кусты нуждаются в удобрении. Ведь грамотная подкормка творит настоящие чудеса.

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Повысить урожайность малины можно с помощью настоя из крапивы. Для его приготовления необходимо мелко порубить сорняк и наполнить им бочку. Далее нужно налить в эту же емкость воду и оставить бочку в покое на одну неделю.

По прошествии времени настой следует процедить, разбавить водой (1 к 10) и обогатить древесной золой (на ведро раствора возьмите 1 стакан). Получившимся составом необходимо полить каждый малиновый кустик.

Источник: gorodche.ru