Билеты на люксовый курорт обойдутся дешевле, чем в Турцию: россиянам рассказали, где можно отдохнуть летом

Эксперт пояснил, что отличным вариантом станет отдых в ОАЭ. Хоть там и любят проводить время звезды, провести там отпуск будет значительно дешевле, чем в Турции.

«Там не сезон и действуют специальные скидки. Но учтите, что будет слишком жарко — 40 градусов по Цельсию и выше», — пояснил Жуков в беседе с «Праймом».

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Он добавил, что есть еще ряд мест, стоимость посещения которых стала приемлемой, хотя раньше эти курорты и расценки на них были «премиальными». Поэтому теперь можно также рассматривать для отдыха Шри-Ланку, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы и Египет.