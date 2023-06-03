Билеты на люксовый курорт обойдутся дешевле, чем в Турцию: россиянам рассказали, где можно отдохнуть летом

Многие россияне предпочитают брать летом отпуска. Однако в последние два года цены на туры кусаются. В мае самым популярным направлением была Турцию. Однако стоимость на отдых там теперь высокий. В этом году не стоит ожидать резкого обвала цен на туры в Турцию.
Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков рассказал, где лучше отдохнуть этим летом с шиком, но дешевле.
Эксперт пояснил, что отличным вариантом станет отдых в ОАЭ. Хоть там и любят проводить время звезды, провести там отпуск будет значительно дешевле, чем в Турции.
«Там не сезон и действуют специальные скидки. Но учтите, что будет слишком жарко — 40 градусов по Цельсию и выше», — пояснил Жуков в беседе с «Праймом».
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Он добавил, что есть еще ряд мест, стоимость посещения которых стала приемлемой, хотя раньше эти курорты и расценки на них были «премиальными». Поэтому теперь можно также рассматривать для отдыха Шри-Ланку, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы и Египет.