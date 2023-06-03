Как нужно поливать пионы, чтобы они пышно и ярко цвели — рекомендации на все лето

Помимо того, что пионы нужно удобрять и подрезать. Растение также необходимо регулярно поливать. Но делать это следует с умом.

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В засушливую погоду цветы нуждаются в дополнительной влаге каждые 7-10 дней. Соблюдать эту рекомендацию важно в июне. Так как в этом месяце кусты набирают зеленую массу и идет формирование бутонов. Также необходимо придерживаться графика полива с середины июля по август. Ведь в этот период закладываются почки на будущий год.

И не забывайте о том, что пионы нельзя поливать под куст. Так как корни растения могут находиться в 40 см. от центра. В идеале необходимо выкопать канаву по периметру куста глубиной около 10 см. и вылить в нее около 3-х ведер воды.

Источник: gorodche.ru