Как повысить эффективность дезодоранта-антиперспиранта: секрет в правильном нанесении

Если вы регулярно используете дезодорант-антиперспирант, но не видите от него никакого эффекта. Проверьте, возможно, дело в технике нанесения средства.

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Во-первых, многие ошибочно полагают, что антиперспирантом следует брызгаться перед выходом на улицу. Это большое заблуждение. Ведь для того чтобы средство сработало, его нужно распылять на тело за несколько часов до прогулки. Лучше всего это делать перед сном.

Во-вторых, средства от потливости нужно наносить на чистую и сухую кожу. Поэтому избегайте обработки подмышек сразу после принятия душа. И никогда не наносите дезодорант-антиперспирант в несколько слоев.