В июне пенсии не будет: пожилым россиянам сообщили важную новость об изменении в выплатах

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Им положены выплаты, которые приходят в определенные дни. Но на этот раз пожилым гражданам рассказали, почему они не получат свою пенсию в июне в привычные даты. Информация об этом была размещена на сайте «Почты России».
Отмечается, что пенсионерам в Екатеринбурге, Арамиле, Заречном, Серове, Краснотурьинске, Сысерти и Сухом Логу деньги стали доставлять еще 2 числа. А остальным гражданам, которые еще не получили выплаты, дождутся их 3 июня.
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«В связи с тем, что четвертое число приходится на воскресенье, в Свердловской области сотрудники «Почты России» доставят пенсии и пособия с 3 по 24 июня – строго по графикам Социального фонда. Уточнить свою дату получения пенсионеры могут в платежном поручении за предыдущий период», – пишет URA.RU со ссылкой на представителей госкомпании.