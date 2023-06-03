В июне пенсии не будет: пожилым россиянам сообщили важную новость об изменении в выплатах

Отмечается, что пенсионерам в Екатеринбурге, Арамиле, Заречном, Серове, Краснотурьинске, Сысерти и Сухом Логу деньги стали доставлять еще 2 числа. А остальным гражданам, которые еще не получили выплаты, дождутся их 3 июня.

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