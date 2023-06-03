Как правильно окучивать картофель, чтобы утроить урожай — деревенский метод

Без окучивания не бывает хорошего урожая. Это правило знает почти каждый дачник. Ведь рыхление почвы позволяет не только избавиться от сорняков, но и стимулирует появление новых клубней.

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Чтобы извлечь максимальную пользу из этой процедуры, обработку необходимо проводить тогда, когда всходы картофеля достигнут 10 сантиметров.

Второй момент, который следует учитывать, — это степень увлажненности грунта. В идеале окучивание нужно проводить сразу после дождя. А если по прогнозу синоптиков осадков не предвидится, то стоит полить грядки вручную.

Если все сделать правильно, то урожайность культуры может повыситься в 3 раза.

Источник: belnovosti.by