Как часто нужно поливать помидоры после пересадки — ошибаются 95% дачников

Многие дачники активно поливают помидорные кусты после высадки в открытый грунт. Ошибочно полагая, что большое количество дополнительной влаги пойдет томатам на пользу.

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Но на самом деле помидорам это приносит вред. Там как из-за большого количества воды растение не может как следует укорениться.

Частый полив в период адаптации строго противопоказан. Увлажнение должно быть умеренным. Если вы желаете своим помидорам добра, то не спешите бежать с лейкой даже в тех случаях, когда верхний слой почвы кажется вам пересохшим.

Ваше вмешательство будет уместным только в самый засушливый период. Когда солнце палит несколько дней, а на небе нет ни одного облачка.

Источник: belnovosti.by