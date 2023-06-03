Главные фавориты месяца: эти три знака зодиака ощутят сказочное счастье и встретят неземную любовь

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По словам эксперта, хозяином месяца станут Близнецы. Звезды им будут во всем помогать в июне. Их ждут успехи в карьере и бизнесе. Более того, представителей этого знака зодиака ждет неожиданное повышение. Астролог призналась, что помогут влиятельные покровители, поэтому просто нужно ухватиться за свой шанс.

«Второй знак, кому повезет, — это Дева. Столько поклонников к вам бегут, новые знакомства и, возможно, предложение руки и сердца. Обязательно выбирайте для себя лучшего партнера, проанализируйте, уточните все детали. Есть большая вероятность одиноким встретить мужчину мечты», — заявила Юлия.

Астролог отметила, что несказанный прилив сил почувствуют Весы в начале лета. Они займутся своим здоровьем и наконец-то избавятся от недугов, пишет портал «А теперь внимание!».