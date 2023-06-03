Чем полить яблоню в начале июня: плоды будут крупными и сладкими — дешево, но эффективно

Все растения, кусты и деревья нуждаются в дополнительных питательных веществах. Яблоня тоже не является исключением.

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В первую очередь это касается взрослых деревьев, которые годами черпали энергию с одного и того же участка земли. По словам бывалых дачников, их просто необходимо подкормить во время цветения и формирования завязей.

Для того чтобы плодовое дерево завалило вас сладкими яблоками, его нужно удобрить двумя составами. Сначала яблоню необходимо полить раствором древесной золы: на 10 литров воды потребуется взять один стакан перемолотых углей. А затем под корень нужно будет вылить раствор монокалийфосфата: в 20 литрах воды необходимо размешать около 40 гр. белых гранул.

Соблюдайте эту инструкцию, и яблоня вас сможет порадовать уже в этом сезоне.

Источник: belnovosti.by