«Нарушают закон, но не понимают»: Екатерина Мизулина рассказала свою правду о встрече с Инстасамкой

Екатерина Мизулина с Инстасамкой. Фото: соцсети 

Лига безопасного интернета провела несколько встреч с рэперами и блогерами.

Стали известны подробности встречи Екатерины Мизулиной и Инстасамки.

Оказалось, Инстасамка опубликовала снимок с Мизулиной без согласования. В остальном Мизулина осталась довольна результатами встречи.

«Как оказалось, большинство из этих исполнителей не знакомы с законодательством нашей страны, многие из них очень юные, молодые граждане, которые нарушают закон, но не понимают, что они это делают», – отметила Мизулина.

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«По крайне мере, они сообщали нам, что такой контент удалят. Время покажет, посмотрим, будут ли эти обещания выполнены», – добавила спикер во время пресс-конференции организации в МИА «Россия Сегодня».

Напомним, ранее Инстасамка высказалась после встречи с Екатериной Мизулиной.

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