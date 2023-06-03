«Нарушают закон, но не понимают»: Екатерина Мизулина рассказала свою правду о встрече с Инстасамкой

Стали известны подробности встречи Екатерины Мизулиной и Инстасамки.

Оказалось, Инстасамка опубликовала снимок с Мизулиной без согласования. В остальном Мизулина осталась довольна результатами встречи.

«Как оказалось, большинство из этих исполнителей не знакомы с законодательством нашей страны, многие из них очень юные, молодые граждане, которые нарушают закон, но не понимают, что они это делают», – отметила Мизулина.

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