Сажайте эти овощи в открытый грунт в июне — богатый урожай обеспечен

Некоторые культуры можно посадить в открытый грунт и они вырастут раньше тех, что были посажены в контейнеры на подоконниках.

Оказалось, что некоторе овощи можно посадить семенами прямо в открытую землю. Стоит поторопиться с этим действием. Но не нужно покупать готовое растение. Пока еще есть возможность самим вырастить полезную культуру на участке.

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Речь идет о моркови или свекле. Если они плохо взошли, можно посеять еще одну грядку. Стоит взять жду этого преднеспелые сорта. Они будут лучше хранится в зимнее время.

Еще можно посадить ранний картофель. Об этом рассказали в dzen.ru.