Как уничтожить сорняки без прополки — сильное средство своими руками

Избавиться от вездесущих сорняков можно простым и очень эффективным средством, приготовленным своими руками. Лайфхак актуален не только для дачников, но и для жителей частного сектора, на чьих участках плиточное покрытие, в мелкие щели которого то и дело пробивается сорная трава.

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Весь секрет в компонентах: понадобятся уксус, соль и жидкое мыло. Уксуса 2 литра, 50 г соли и 1 ст. л. мыла. Мыло добавляем в последнюю очередь, когда соль в уксусной жидкости полностью растворится.

Полученным раствором поливаем сорняки под корень. Для лучшего эффекта жидкость можно перелить в пульверизатор и опрыскивать ею стебли, листья, цветки сорняков. Этим же раствором периодически обрабатывайте дорожки, — так у сорняков не останется ни малейшего шанса.

По материалам belnovosti.by