Какие русские имена обожают корейцы: для нас уже привычные — никогда бы не догадались

Какие русские женские имена нравятся корейцам — для россиян они совершенно обычные и даже приевшиеся. Никакого восторга у наших сограждан эти имена не вызывают, зато пользуются популярностью у иностранцев.

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Екатерина получает золото рейтинга. Это царственное имя корейцы просто обожают.

Она требовательна к себе и окружающим, иногда даже высокомерна. При этом чрезмерная самокритичность и копание в себе делают Екатерину уязвимой.

Обладательница этого имени способна на решительные поступки, но часто действует на эмоциях.

Анастасия может гордится серебром рейтинга любимых имен у иностранцев.

Домашняя, обаятельная — она превращается в настоящую женщину и умело пользуется своими женскими чарами.

Расчетливой Настю не назовешь. Редко обладательница такого имени становится богатой, однако Анастасия — настойчива, своего не упустит и, в результате, с пустым карманом не останется.