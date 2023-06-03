Какие русские имена обожают корейцы: для нас уже привычные — никогда бы не догадались

Какие русские женские имена нравятся корейцам — для россиян они совершенно обычные и даже приевшиеся. Никакого восторга у наших сограждан эти имена не вызывают, зато пользуются популярностью у иностранцев.
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Екатерина получает золото рейтинга. Это царственное имя корейцы просто обожают.
Она требовательна к себе и окружающим, иногда даже высокомерна. При этом чрезмерная самокритичность и копание в себе делают Екатерину уязвимой.
Обладательница этого имени способна на решительные поступки, но часто действует на эмоциях.
Анастасия может гордится серебром рейтинга любимых имен у иностранцев.
Домашняя, обаятельная — она превращается в настоящую женщину и умело пользуется своими женскими чарами.
Расчетливой Настю не назовешь. Редко обладательница такого имени становится богатой, однако Анастасия — настойчива, своего не упустит и, в результате, с пустым карманом не останется.
Евгения забирает бронзу рейтинга. Корейцам нравится как мужской, так и женский вариант этого мягкого имени.
Будто в противоположность мужским корням своего имени, Евгения подчеркнуто женственна. Она стойко отстаивает свои принципы, не поддается чужой воле, не прогибается под жизненные обстоятельства.
По материалам kp.ru, Дзен-канал «Очень интересный канал»