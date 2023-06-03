Просто положите лавровый лист в унитаз — ахнете от результата

У любой хозяйки наверняка найдется время для простой манипуляции с лавровым листом, после которой унитаз не только засияет чистотой, но и будет приятно пахнуть. Настоящая находка для чистюль и тех, кто не привык много времени тратить на уборку.

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Пряность отлично помогает в решении бытовых вопросов. Например, с помощью отвара из лаврушки можно очистить поверхность сантехники. Для этого нужно 6 листиков заварить в литре кипятка и подождать, когда настой станет теплым. Далее просто влейте жидкость в унитаз, а сами листья используйте для протирания сантехники.

Еще один трюк с лавровым листом и унитазом избавит от лишних трат. Просто забросьте несколько листьев в бачок унитаза, и приятный аромат при смыве будет обеспечен.

По материалам belnovosti.by