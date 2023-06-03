«Я ем как животное»: Дарья Повереннова раскрыла секрет своей стройности

Стало известно, как актрисе Дарье Поверенновой удается оставаться такой стройной.

Знаменитость призналась, как она следит за фигурой.

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«Сохранять умеренность в еде, есть мало – все. Я ем как животное: хочу – ем, хочу – не ем. Мне кажется, это правильно – интуитивное питание. Мы не работаем в поле. Нам не нужно столько калорий, мы не успеваем их потратить. Поэтому надо включать мозги, когда слушаешь советы профессионалов и около-профессионалов. Я считаю, что нужно прислушиваться к себе», – отметила Повереннова.