Стилисты назвали идеальные модели купальников для женщин в возрасте 50+

Конечно, возраст не должен определять стиль. Но, как показывает практика, с годами более важным становится комфорт и функциональность. Поэтому женщинам 50+ специалисты рекомендуют обратить внимание на эти модели купальников.
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Женщина в купальнике с V-образным вырезом. Фото: freepik.com/svetlanasokolova
Стилист Элизабет Косич советуют примерить слитные купальники с V-образным вырезом. Эта модель идеально сядет на любую фигуру. Она подчеркнет даже не очень выраженную талию.
Женщина в танкини. Фото: freepik.com/haritanita
Если вам не хочется ограничивать себя слитным купальником, то обязательно присмотритесь к танкини. Эта модель отлично подойдет для обладательниц грушевидного силуэта. Она скроет все недостатки и подчеркнет достоинства вашей фигуры.
Женщина в бикини с высокой талией. Фото: freepik.com/garetsvisual
Также специалист в области моды Суника Ду рекомендует приобрести бикини с высокой талией. Этот купальник украсит любую женщину. Так как высокие трусики скроют живот, но оставят открытой самую изящную часть торса.
Источник: thevoicemag.ru