Эти средства от комаров абсолютно бесполезны — выброшенные деньги на ветер

В век изобилия каких только средств от комаров не существует — крема, спреи, браслеты, спирали — в магазинах найдется что угодно и на любой бюджет. Но, к сожалению, далеко не все из них эффективны.

Специалисты Американской академии педиатрии провели анализ и выявили средства, которые в борьбе с кровососами абсолютно бесполезны. Тратиться на них определенно нет смысла.

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Первые в этом списке браслеты с синтетическими репеллентами. Средства с чесноком или витамином В1 тоже не доказали свою эффективность.

Ультразвуковые устройства для отпугивания насекомых зафиналили список пустышек. Они точно не уберегут от комаров.

По материалам портала «Лайфхакер».