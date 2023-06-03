Легкие текстуры и никакой пудры — как сохранить стойкость макияжа летом

Чтобы макияж не испортился во время жаркой погоды, стоит воспользоваться простыми правилами от визажистов.

Специалисты рекомендуют не есть и не пить ничего горячего перед нанесением косметики. Так как испарина испортит мейкап.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Лучше использовать в летнее время легкие праймеры или базы под макияж в виде спреев. Еще можно остановить выбор на кремовых продуктах. Например, сатиновые жидкие тени окажутся более стойкими, чем рассыпчатые.