Легкие текстуры и никакой пудры — как сохранить стойкость макияжа летом

Чтобы макияж не испортился во время жаркой погоды, стоит воспользоваться простыми правилами от визажистов.
Специалисты рекомендуют не есть и не пить ничего горячего перед нанесением косметики. Так как испарина испортит мейкап.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лучше использовать в летнее время легкие праймеры или базы под макияж в виде спреев. Еще можно остановить выбор на кремовых продуктах. Например, сатиновые жидкие тени окажутся более стойкими, чем рассыпчатые.
Еще на лето визажисты советую отказаться от пудры. Вместо нее лучше использовать фиксатор в виде спрея. И нужно пользоваться по мере необходимости матирующими салфетками, сообщили в WomanHit.ru.