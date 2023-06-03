Опрыскивайте огурцы молоком с йодом, и вы удивитесь результату — трюк продвинутых садоводов

Огурцы особенно подвержены различным заболеваниям, а потому относятся к хрупкой культуре. Урожай может погибнуть на глазах, если не принять меры, но только не с этим средством! Продвинутые садоводы опытным путем выявили чудо-раствор, которого болезни боятся как огня.

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Чтобы не остаться без овощей, нужно обрабатывать посадки этим средством. Состоит оно из молока и йода. Такой симбиоз чудесным образом влияет на иммунитет растений, не давая губительным болезням ни шанса.

Готовится раствор очень просто. Литр молока разбавьте водой в соотношении 1:2 и добавьте столовую ложку йода. Тщательно перемешайте, и можно переходить к опрыскиванию огурцов.

Проводить процедуру лучше после заката. Для профилактики достаточно одного раза в неделю, если есть признаки заболевания, то опрыскивать нужно каждые 3-4 дня.

По материалам «Белновости».