Успех в финансовой сфере сразу у двоих: кому астрологи напророчили счастливую субботу

Стало известно, кто из знаков в эту субботу сможет озолотиться.

Астролог предсказала Ракам и Близнецам удачный выходной третьего июня. Оказалось, оба знака смогут притянуть денежную удачу.

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Ракам для увеличения капитала рекомендуется не держаться за прошлое. Финансовый успех принесет только будущее с его новыми знакомствами.

Близнецам в денежных делах поможет собственная проворность. Еще Близнецам следует не обращать внимание на недоброжелателей.

А вот Скорпионам не повезет в выходные. Они будут ждать начала следующей недели, чтобы поправить финансовое положение. Об этом специалист рассказала в belnovosti.by.