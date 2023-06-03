Успех в финансовой сфере сразу у двоих: кому астрологи напророчили счастливую субботу

Стало известно, кто из знаков в эту субботу сможет озолотиться.
Астролог предсказала Ракам и Близнецам удачный выходной третьего июня. Оказалось, оба знака смогут притянуть денежную удачу.
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Ракам для увеличения капитала рекомендуется не держаться за прошлое. Финансовый успех принесет только будущее с его новыми знакомствами.
Близнецам в денежных делах поможет собственная проворность. Еще Близнецам следует не обращать внимание на недоброжелателей.
А вот Скорпионам не повезет в выходные. Они будут ждать начала следующей недели, чтобы поправить финансовое положение. Об этом специалист рассказала в belnovosti.by.
Напомним, ранее астролог рассказала, какие беды придут в эти выходные для всех знаков.