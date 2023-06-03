Июнь 2023 года обещает быть дождливым

Стало известно, каким будет июнь. Оказалось, он начнется дождливой погодой.

Примерно от 8 до 15 дней в июне будут сопровождаться ливнями. Температура воздуха при этом будет от 13°C до 23°C. Речь идет о погоде в Москве.

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А в Санкт-Петербурге столбики термометров поднимутся от 27°C до 32°C. Примерно 24 дня температура будет выше 30°C. Осадков ожидается около 240 мм за 14 дней. При этом от 3 до 8 дней будут идти дожди. Об этом рассказали в kurer-sreda.ru.