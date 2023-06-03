Вы удивитесь, когда узнаете, насколько мука полезна в быту — тысячи сэкономленных рублей

Из муки можно не только печь пироги и катать тесто, она также может быть полезна в быту. Мало кто знает, но мука считается достойной альтернативой специальным покупным средствам, дающая эффектный результат.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Матерые хозяйки опытным путем выяснили, что пекарский порошок в два счета очищает мойку. Он растворяет жир, убирает неприятный налет и запах.

Алгоритм простой: прежде чем засыпать муку, мойку следует ее протереть средством для мытья посуды, ополоснуть водой и насухо вытереть. Далее равномерным слоем (примерно две столовые ложки) распыляем муку и жесткой стороной губки хорошенько натираем раковину.

Оставшиеся крупицы стоит аккуратно собрать, а саму раковину останется только сполоснуть водой.

По материалам «Белновости».