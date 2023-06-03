Колорадский жук исчезнет навсегда — загнется на картофельных грядках, дергая лапками

Избавиться от колорадского жука можно дедовским методом, для этого совершенно не обязательно использовать химический способ обработки посадок на огороде. Есть и более простой вариант — не знали, попробуйте! Действенный на все 100%. Теперь делаем только так.

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Рядом с картофелем на грядках нужно посеять полынь. Эфирные масла, содержащиеся в этом растении, оставят колорадских жуков без любимого деликатеса. Вредители буквально отравятся ботвой. Есть и более простой способ: можно периодически посыпать посадки листьями этого растения.