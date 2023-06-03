Муравьи сбегут в лес — просто полейте муравейники этим компотом: перекроет кислород

Избавиться от муравьев на даче можно дедовским методом — причем совершенно бесплатным средством. Покупать ядреную химию с отдушками не придется. Просто угостите муравьев этим сладким напитком — их как ветром сдует. Оголодают и сами сбегут в лес. Жидкость с разбавленным вареньем просто перекроет им кислород.

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Берем стакан варенья и ведро воды. Тщательно перемешаем и обильно поливаем этим компотом все муравейники на даче.

После такой обработки начнет образовываться дрожжевой грибок, который быстро испортит все запасы муравьев. Оставшиеся без пищи вредители тут же оставят свое жилище и бросятся в лес. На это уйдет всего несколько дней.

По материалам forumdach.ru