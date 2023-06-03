Тля осыпется шелухой прямо с кустов — вредитель изничтожен: просто угостите этим отваром

Тля. Фото: кадр из видео, скриншот

Самый простой способ вывести вредителей из огорода.

Избавиться от тли можно народным методом, абсолютно безопасным для окружающей среды, но вредным для этих паразитов. Тля после такого угощения осыпется с кустов засохшей шелухой — вредитель больше не побеспокоит.

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Варим специальный отвар на основе чистотела. Работаем исключительно в спецодежде и перчатках. Берем листья, стебли и цветы этого растения. Далее заливаем 5 литрами кипятка и оставляем остывать.

Достаем чистотел, отжимаем и утилизируем — само растение не пригодится. Получившуюся настойку разводим водой 1:1. Затем распыляем жидкость с помощью садового пульверизатора на зараженные тлей кусты и деревья. Действует аккуратно! Уже за сутки тля испарится. 

По материалам gdeklop.ru

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