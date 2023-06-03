Тля осыпется шелухой прямо с кустов — вредитель изничтожен: просто угостите этим отваром

Избавиться от тли можно народным методом, абсолютно безопасным для окружающей среды, но вредным для этих паразитов. Тля после такого угощения осыпется с кустов засохшей шелухой — вредитель больше не побеспокоит.

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Варим специальный отвар на основе чистотела. Работаем исключительно в спецодежде и перчатках. Берем листья, стебли и цветы этого растения. Далее заливаем 5 литрами кипятка и оставляем остывать.

Достаем чистотел, отжимаем и утилизируем — само растение не пригодится. Получившуюся настойку разводим водой 1:1. Затем распыляем жидкость с помощью садового пульверизатора на зараженные тлей кусты и деревья. Действует аккуратно! Уже за сутки тля испарится.

По материалам gdeklop.ru