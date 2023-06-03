Опустите окна и к вам появятся вопросы: известны новые правила для водителей

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Машины с опущенными окнами будут останавливать на территории охотничьих угодий. При наличии охотничьего оружия и алкогольного опьянения водителей будут лишать прав на хранение и использование оружия на срок до двух лет. Об этом рассказали в primpress.ru.