Опустите окна и к вам появятся вопросы: известны новые правила для водителей

Стало известно, что будет основанием для штрафа автоводителей.
Оказалось, что нарушителей правил дорожного движения будут активно искать в ближайшее время. Станут вылавливать нетрезвых водителей.
В плохую погоду их вождение выдаст алкогольное опьянение. У нетрезвых водителей чаще остальных запотевают окна. И поэтому они опускают окна больше остальных водителей.
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Машины с опущенными окнами будут останавливать на территории охотничьих угодий. При наличии охотничьего оружия и алкогольного опьянения водителей будут лишать прав на хранение и использование оружия на срок до двух лет. Об этом рассказали в primpress.ru.