Эксперт развеял миф о прослушивающей функции мобильных телефонов

Стало известно, что возникающий при телефонном разговоре шум не является подтверждением прослушивания вашего устройства.
Эксперт заявил, что обычному гражданину трудно разобраться, установлена ли у него специальная программа по прослушке.
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«Мнение о том, что, когда возникают какие-то проблемы со связью во время разговора по телефону, то это означает, что вас прослушивают – это миф. Грамотную прослушку зафиксировать невозможно», – отметили в lenta.ru.
«Либо человек должен разбираться в IT и по имеющейся в интернете информации, публикуемой компаниями в области кибербезопасности, он сможет самостоятельно проверить наличие какого-то постороннего функционала. Либо воспользоваться скачанной из интернета программой, которая позволяет идентифицировать признаки прослушивания», – добавил эксперт.