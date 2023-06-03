Эксперт развеял миф о прослушивающей функции мобильных телефонов

Стало известно, что возникающий при телефонном разговоре шум не является подтверждением прослушивания вашего устройства.

Эксперт заявил, что обычному гражданину трудно разобраться, установлена ли у него специальная программа по прослушке.

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