Для такси появятся новые требования – затронет время работы водителей

Для водителей такси создали новое правило.
Требование касается графика таксистов. Теперь они не могут работать более 12 часов в сутки.
Такое постановление разместили на портале правовой информации.
К слову, водители такси могут продлить рабочее время не более чем на два часа с целью завершения заказа.
«При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать 10 часов», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее появилось нововведение для сдавших ЕГЭ.