Для такси появятся новые требования – затронет время работы водителей

Для водителей такси создали новое правило.

Требование касается графика таксистов. Теперь они не могут работать более 12 часов в сутки.

Такое постановление разместили на портале правовой информации.

К слову, ﻿водители такси могут продлить рабочее время не более чем на два часа с целью завершения заказа.