Для такси появятся новые требования – затронет время работы водителей

Такси. Фото: Global Look Press 

Новое правило будет действовать с сентября 2023 года.

Для водителей такси создали новое правило. 

Требование касается графика таксистов. Теперь они не могут работать более 12 часов в сутки.

Такое постановление разместили на портале правовой информации.

К слову, ﻿водители такси могут продлить рабочее время не более чем на два часа с целью завершения заказа.

«При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать 10 часов», – говорится в сообщении. 

Напомним, ранее появилось нововведение для сдавших ЕГЭ.

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