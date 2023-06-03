«Тепла морской воды не ожидается»: синоптики огорчили отдыхающих в Краснодарском крае

Стало известно, когда прогреется Черное море.
Лето только насупило, а многим уже захотелось улететь в отпуск поближе к морю. Вот только синоптики не радуют любителей Черного моря прогнозами на ближайшее время.
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Гидрометцентр Краснодарского края заявил, что температура моря станет комфортной только к средине июня. Пока в воду осмелится зайти не каждый.
«До середины июня тепла морской воды не ожидается. Так и будет 20-22 градуса», – процитировали синоптиков в ria.ru.
Напомним, ранее стало известно, каким будет лето 2023 года.