«Тепла морской воды не ожидается»: синоптики огорчили отдыхающих в Краснодарском крае

Черное море. Фото: Global Look Press 

Желающим искупаться стоит подумать, прежде чем нырять в холодную воду.

Стало известно, когда прогреется Черное море.

Лето только насупило, а многим уже захотелось улететь в отпуск поближе к морю. Вот только синоптики не радуют любителей Черного моря прогнозами на ближайшее время.

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Гидрометцентр Краснодарского края заявил, что температура моря станет комфортной только к средине июня. Пока в воду осмелится зайти не каждый. 

«До середины июня тепла морской воды не ожидается. Так и будет 20-22 градуса», – процитировали синоптиков в ria.ru.

Напомним, ранее стало известно, каким будет лето 2023 года.

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