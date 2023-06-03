Этот способ поможет сохранить морковь – просто не выбрасывайте опилки

Чтобы урожай моркови не пропал за короткий срок, стоит использовать опилки.

Важно положить опилки в одну емкость с морковью. Главное – морковь должна оказаться снизу. Такой метод поможет сохранить влагу в моркови. Так овощ будет оставаться сочным и вкусным более долгое время.

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Благодаря опилкам сверху морковь не будет покрываться грибком. Только следует промыть стружку перед использованием ее в качестве средства для хранения. Об этом рассказали в belnovosti.by.