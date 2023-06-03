Прогнать с клубники долгоносика на все лето поможет средство из аптеки: вредитель больше не вернется

Вредители могут напрочь лишить дачника урожая. Особенно подвержена нашествию прожорливых насекомых клубника. Любителем полакомиться ягодкой является долгоносик, и каждый садовод знает этого врага в лицо.

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Известно и средство, которое помогает на все лето избавить клубнику от нашествия долгоносика. Защиту обеспечивает раствор с аптечным средством - йодом. Готовят его в домашних условиях, требуется половинка чайной ложки йода и 10 л воды, ингредиенты смешиваются, раствором поливают грядку с клубникой или опрыскивают кустики в сухую бездождливую погоду.

По материалам сайта Ogorodnik.info