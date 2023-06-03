Это спасет малину от клопов: воспользуйтесь копеечным средством для обработки ягод

Стало известно, как раз и навсегда отпугнуть дурно пахнущих клопов с малины.

Ароматный куст малины так и манит спелыми и яркими ягодами. Однако у желающих попробовать малину возникает страх наткнуться на ягоду, по которой ранее успел походить клоп.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Чтобы избавиться от клопов на малине, нужно взять рюмку горчицы и развести ее в десяти рюмках воды. Такой раствор поможет избавиться от клопов на кустах малины. Об этом рассказали в belnovosti.by.