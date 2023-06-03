Внимательно прочитайте состав: какое мороженое не стоит выбирать в магазине

Стало известно, какое мороженое не подойдет для вас и вашей семьи.

Лучше не давать такое лакомство детям. Если увидите в составе пальмовое или рапсовое масло – не берите такое мороженое. Еще эти ингредиенты указывают на упаковке как растительный жир.

«Источник окисленных жиров, провоцируют накопление активных форм кислорода в организме <…> Таких составов лучше избегать. Также некачественный продукт выдают искусственные красители и стабилизаторы вкуса. Подобные пищевые добавки при регулярном употреблении способны перегружать печень и системы детоксикации», – отметила эксперт.

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Искусственные красители и стабилизаторы вкуса тоже не рекомендуются в составе мороженого.