Внимательно прочитайте состав: какое мороженое не стоит выбирать в магазине

Стало известно, какое мороженое не подойдет для вас и вашей семьи.
Лучше не давать такое лакомство детям. Если увидите в составе пальмовое или рапсовое масло – не берите такое мороженое. Еще эти ингредиенты указывают на упаковке как растительный жир.
«Источник окисленных жиров, провоцируют накопление активных форм кислорода в организме <…> Таких составов лучше избегать. Также некачественный продукт выдают искусственные красители и стабилизаторы вкуса. Подобные пищевые добавки при регулярном употреблении способны перегружать печень и системы детоксикации», – отметила эксперт.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Искусственные красители и стабилизаторы вкуса тоже не рекомендуются в составе мороженого.
«Выход – натуральные альтернативы: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, хлорофилл, каротин, каррагинан», – добавила специалист.
Большое количество сахара вновь говорит о некачественном продукте.
«Если такой компонент идет в начале состава, значит его доля очень высока. Регулярный избыток сахара в питании провоцирует нарушение углеводного обмена и может привести к инсулинорезистентности», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, как получить крупные и сладкие ягоды у малины.