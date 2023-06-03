Ценная подкормка для огурцов в июне: богатый урожай поспеет быстро, соседи обзавидуются

Повысить урожайность огурцов помогают правильный уход и удобрения. Ни для кого не секрет, что существует множество разных средств, влияющих на вкусовые качества, размеры плодов и их созревание. Среди ценных подкормок выделяют кальциевые. Поскольку дефицит кальция влечет за собой раннее пожелтение листвы, измельчание плодов и их медленный рост.

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Чтобы помочь огурцам, дачники применяют кальциевую селитру. В июне она идеально подойдет как подкормка, поскольку завязь только начинает развиваться. Нужно 2 грамма кальциевой селитры растворить в 1 л воды и сразу же поливать, без настаивания и дополнительного разведения.

По материалам сайта Belnovosti