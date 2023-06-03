Галловая тля будет повержена: вот как нужно избавляться от вредителя – просто и без химии

Дачники часто впадают в отчаяние при виде галловой тли на смородине. Этот вредитель способен нанести непоправимый урон листве, кустарники чахнут, отстают в росте, урожайность ягоды сильно падает. Чтобы спасти от вредителя свои посадки, дачники чем только не пользуются.

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Между тем, известно, что бороться с незваными гостями нужно сразу, как прилетели. То есть, как только на смородине появились листья с пурпурно-красными пятнами, нужно действовать. Удаление зараженных частей растения – это самый действенный и безопасный способ, без химикатов и быстро.

Как только появились пятна, листья с ними срывают со смородины и сжигают. Если первые симптомы проигнорировать, тля размножится и вернется на кусты, тогда урожая просто не будет, сообщает сайт Belnovosti.