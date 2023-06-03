Колорадский жук может сожрать весь картофель: вот как надо его уничтожить, иначе урожая не дождетесь

Многие болезни или насекомые-вредители могут оставить садоводов без урожая, и тогда все усилия по выращиванию и уходу пойдут насмарку. Чтобы этого не произошло, дачники занимаются профилактикой, ведь легче предотвратить угрозу, нежели устранять ее последствия.

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Правда, после нашествия колорадского жука последствия такие, что восстановить что-то уже не удается – сожранные вредителем вершки картофеля не дадут развиваться корешкам, а это значит, что осенью выкапывать будет нечего. Поэтому как только на листве появляются полосатые насекомые или еще страшнее – их прожорливые личинки – действовать надо стремительно.

Для уничтожения налетчика опытные садоводы используют уксус, поскольку знают, как он его не переносит. Раствор готовится быстро и сразу же готов к применению. Берут 100 мл уксуса, 200 гр сухой горчицы, растворяют их 10 литрах воды. Затем обрабатывают листву в сухую погоду. Расчет такой – 10 литров на одну сотку. Тщательная обработка, а затем повторение процедуры через 7-10 дней приведут к победе над врагом.

По материалам сайта Belnovosti