Назван курс рубля на следующую неделю: ничего, кроме шока – лучше не смотрите на эти цифры

Рубль подешевел на торгах в эту пятницу и за текущую неделю в целом. Доллар за неделю подорожал на 1,44 рубля, юань — на 17 копеек, а евро — на 1,73 рубля.
Очевидно, что российская валюта продолжает сдавать позиции, и тенденция сохранится в ближайшие недели.
Финансовые аналитики спрогнозировали диапазон, в котором будет торговаться рубль на следующей неделе - с пятого июня. Данные вызывают легкий шок. Если вы не интересуетесь покупками валюты, то на эти цифры лучше не смотреть.
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«Мы полагаем, что, если в начале следующей недели доллару удастся сохранить позиции выше 81 рубля, торги могут постепенно сместиться к верхней границе диапазона 81-82 рубля, где американская валюта пребывала большую часть второй половины апреля», - отметил Юрий Кравченко из «Велес Капитала».
Другой эксперт - Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global полагает, что с пятого по девятое июня доллар будет торговаться в диапазоне 80-82 рубля, евро — 86-88 рублей, а юань 11,2-11,6 рубля.
По материалам 1prime.ru.