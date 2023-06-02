Назван курс рубля на следующую неделю: ничего, кроме шока – лучше не смотрите на эти цифры

Рубль подешевел на торгах в эту пятницу и за текущую неделю в целом. Доллар за неделю подорожал на 1,44 рубля, юань — на 17 копеек, а евро — на 1,73 рубля.

Очевидно, что российская валюта продолжает сдавать позиции, и тенденция сохранится в ближайшие недели.

Финансовые аналитики спрогнозировали диапазон, в котором будет торговаться рубль на следующей неделе - с пятого июня. Данные вызывают легкий шок. Если вы не интересуетесь покупками валюты, то на эти цифры лучше не смотреть.

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