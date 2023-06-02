Хозяйки придут в восторг: лимон поможет очистить микроволновую печь

Стал известен простой метод очистки микроволновой печи.

Для этого понадобится лимон.

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Нужно выдавить сок лимонов в миску, добавить воду и поместить все в микроволновку. Миску нужно разместить внутри и включить печь на пять минут. После этого стоит держать дверцу закрытой еще 10 минут.