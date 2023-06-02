Чем полить луковые грядки, чтобы овощ был крупным и сочным — чередуйте два раствора

О том, что лук нужно поливать, знают все дачники. А вот о том, что в воду для полива необходимо добавлять древесную золу и марганцовку, в курсе только самые продвинутые огородники. При этом нет нужды смешивать сразу оба ингредиента. Вся фишка в том, что эти растворы нужно чередовать.

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Чтобы приготовить средство для полива с добавлением золы, нужно взять 1,5 стакана измельченных углей на 10 литров отстоявшейся теплой воды. А для того чтобы получить раствор марганца, необходимо размешать несколько крупинок аптечного средства в 1 литре жидкости.

Регулярное использование этих составов обеспечит растению хороший иммунитет. А также поможет получить овощу все необходимые питательные вещества и микроэлементы.

Источник: belnovosti.by